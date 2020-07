O tipa isi sarbatoreste sotul in club O tipa se decide sa isi duca sotul intr-un club de striptease pentru a sarbatori ziua sa de nastere. La intrare, paznicul il intampina: – Oooo, domnu’ Dan!! Ce mai faci? poftiti, poftiti! Sotia, uimita il intreaba daca a mai fost acolo. – A, nu. E din echipa mea de bowling. Asezati la o masa, vine o chelnerita si-i aduce direct un Budweiser. Sotia devine din ce in ce mai agitata: – Cum de stia ce bere bei? – Tipa face parte din liga de bowling feminin. Ne intalnim adesea cu ele. O stripteuza se indreapta direct catre masa lor si spune: – Buna, Danut! Vrei dansul obisnuit? Sotia nervoasa isi smulge… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, in multe relații de cuplu, violența este vazuta ca o forma de soluționare a situațiilor tensionate ori conflictuale. Este și cazul unui barbat din Motru care acum nu are voie sa se mai apropie de soția sa la o distanța mai mica de 200 de metri. Noaptea trecuta, cadrele medicale ale spitalului…

- Artistul a postat pe internet, imediat dupa ce a fost internat, un clip video in care afirma faptul ca este asimptomatic si spera sa se intoarca acasa cat mai repede. Internautii l-au atacat pe acesta in nenumarate randuri, afirmand faptul ca acesta a fost platit pentru a declara ca este infectat…

- O femeie in varsta de 35 de ani a intrat in coma dupa ce a dat naștere celui de-al treilea copil, in urma cu o luna, iar medicii nu știu de ce. In plus, soțul nu este lasat sa o vada din cauza pandemiei de COVID-19. Povestea dramatica a inceput pe 19 mai, cand Elena Iliescu a ajuns la Maternitatea Giulești…

- Un barbat de 31 de ani, din Indonezia, care s-a casatorit cu o femeie pe care a cunoscut-o pe internet, a fost șocat sa afle la doua zile dupa nunta ca aceasta era, de fapt, barbat, potrivit digi24.ro.

- Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi. Cei doi au impreuna doi copii care in fiecare zi aduc in casa un motiv de bucurie, insa iata ca soțul prezentatoarei TV a ramas surprins in urma cu o zi și imediat și-a anunțat soția.

- “Astazi se implinesc 4 saptamani de cand soțul meu, dr Muntean Mihai, este internat la clinica Infecțioase 1 cu Covid, in urma unui test pozitiv... The post Soția unui medic infectat: „Soțul meu sta degeaba de 4 saptamani in spital. Ce risipa cumplita intr-un sistem medical sarac…” appeared first on…

- Fostul internațional al nationalei de fotbal, Ciprian Marica, a fost prins in camera unui hotel alaturi de sotia un om de afaceri din Cluj, chiar de catre soțul in femeii. O filmare din august 2019 cu Ciprian Marica și Ana Muntean, soția lui Florin Muntean, surprinși in camera unui hotel din Cluj-Napoca,…