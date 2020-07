O tipa cheama instalatorul O tipa cu forme voluptoase, cheama un instalator sa ii repare dusul. Ajunge instalatorul la tipa acasa, iar tipa il asteapta imbracata doar intr-un halat de baie. Instalatorul merge in baie si se apuca de treaba la dus, fara sa isi dezlipeasca privirea de la tipa. Cand isi termina treaba, instalatorul este platit, si tipa ii spune: -Stiti… sotul meu este plecat in misiune in Afghanistan… nu stiu cum sa va rog… Tipul cu zambetul pana la urechi, ii raspunde: -Spuneti doamna, orice… -Ma gandeam dumneavoastra si cu mine… daca nu va cer prea mult… Sigura ca da, doamna! spune instalatorul. Orice! -Ma… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

