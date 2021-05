Stiri pe aceeasi tema

- Marlene Engelhorn, 29 de ani, știe de cațiva ani ca va moșteni o suma uriașa de bani. Bunica ei, Traudl Engelhorn-Vechiatto, 94 de ani, i-a marturisit atunci planurile pe care le are cu averea ei, scrie digi24.ro.

- Simona Halep este cea mai buna jucatoare de tenis a Romaniei, așa ca nu este de mirare faptul ca se bucura de o avere impresionanta. Totuși, aceasta caștiga sume uriașe fara sa intre pe teren, caci a devenit o ținta pentru marile companii din țara și din strainatate. Simona Halep caștiga sume colosale…

- DESPRE ROMAN ȘI TELEFONUL LUI ILIESCU LA MOSCOVA.ANCA Alexandrescul Domnul Roman cum a aparut? 43.22 TALPEȘ: Pai domnul Roman era absolut firesc. Și va rog sa ma credeți ca mie mi ese pare absolut natural la el … eu nu am mai intalnit pe altcineva care are aceasta dorința de a fi perceput ca roman ,…

- Mirel Radoi a ajuns la 40 de ani selecționerul echipei naționale a Romaniei. Deși nu are studii impresionante, averea ii este in opoziție, clasandu-se printre cei mai bogați sportivi din Romania. Averea lui Mirel Radoi. Cate milioane de euro ar avea in conturi Cu studii sau fara, selecționerul a facut…

- Aproximativ 20 de tari nu au primit inca nicio doza de vaccin anti-COVID. In acest sens, OMS solicita de urgenta statelor bogate sa doneze platformei COVAX cel puțin 10 milioane de vaccinuri impotriva coronavirusului.