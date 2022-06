Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare a strazii Mircea cel Batran din municipiul Zalau au ajuns la final. Tronsonul unde s-au realizat lucrari modernizare se afla in partea de nord – est a municipiului, intre strada Alexandru loan Cuza și strada Stefan cel Mare. Dupa cum au explicat reprezentanții Primariei Zalau,…

- O tanara, ce se afla ieri, 7 iunie, in jurul orei 17:30 pe bulevardul Ștefan cel Mare i s-a facut rau. Carabinierii s-au apropiat pentru a-i acorda primul ajutor și au solicitat o ambulanța la fața locului.

- CAZ… O hușeanca in varsta de 75 de ani, a carei gospodarie se afla pe strada Ștefan cel Mare, sta de aproape doi ani de zile cu frica in san, intrucat bucataria de vara se prabușește incetul cu incetul in beciul aflat sub construcție. Femeia spune ca inca folosește acel spațiu, unde are cele necesare…

- Pentru construirea unui camin de vane de la intersectia str. Stefan cel Mare cu I.Gh. Duca din municipiul Constanta, echipele RAJA restrictioneaza traficul auto pe ambele benzi de circulatie aprox. 50m sensul de mers dinspre bd. Ferdinand spre bd. Mamaia, astazi ndash; 25 mai 2022, in intervalul orar…

- 20 de moldoveni au invațat cum sa acorde primul ajutor in caz de necesitate. Lecțiile au avut loc in cadrul unui curs-pilot inițiat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. La final, participantii au primit un certificat care confirma aptitudinile deprinse. In cadrul cursului, oamenii au…

- Pe bd. Ștefan cel Mare și Sfint din capitala au fost aplicate benzi dedicate pentru transportul public. Lucrarile au inceput din aceasta noapte de la strada I. Creanga și vor continua pe ambele parți pina la strada Ciuflea. Alte benzi dedicate vor aparea pe strazile propuse anterior, iar in prezent…

- Un barbat aflat in dificultate a fost ajutat de carabinieri. Cazul a avut loc in seara zilei de marți, pe bulrvardul Ștefan cel Mare din municipiul Cahul.In timpul serviciului de menținere a ordinii publice, militarii au observat a observat in plina strada o persoana aflata la sol.

- Primarul Vergil Chitac sustine ca lucrarile pe strada Stefan cel Mare intarzie deoarece sunt facute logic, corect si responsabil, nu populist Comentariile acide nu au intarziat sa apara in urma acestei postarii. Unii constanteni ii cer demisia, altii ii cer sanctiuni, dupa model occidental iar altii…