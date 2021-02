Stiri pe aceeasi tema

- 24 de cazuri noi cu noua tulpina din Marea Britanie pe teritoriul Romaniei, potrivit comunicatului transmis de MedLife. Specialiștii trag un semnal de alarma: ”Șansele ca noua tulpina sa devina dominanta in urmatoarele saptamani sunt mai mari decat ne așteptam”.

- Cele doua persoane din judet depistate cu noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie, cu varste de 29 respectiv 54 ani, nu au calatorit in Marea Britanie si nu au legatura intre ele, precizeaza sambata Prefectura Cluj, subliniind ca acestea sunt rezidente in Cluj, provenind din alte judete.…

- In Romania au fost confirmate vineri alte zece cazuri de COVID-19 cu noua tulpina SARS-CoV2 din Marea Britanie, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Pana in prezent, pe teritoriul Romaniei, au fost raportate 15 cazuri cu noua varianta de SARS-CoV2, potrivit HotNews. Au fost primite rezultatele…

- Noua tulpina din Marea Britanie a fost confirmata în laborator la o femeie în vârsta de 27 de ani din Giurgiu care a ajuns la camera de garda a Institutului Matei Balș duminica. Au fost recoltate probe care au fost analizate,…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) nu a exclus duminica posibilitatea ca noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 semnalata in Marea Britanie sa circule deja in afara acestei tari. Tot mai multe state membre ale UE decid suspendarea legaturilor aeriene cu teritoriul britanic, ultimele…