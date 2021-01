O timișoreanca este, de astazi, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Numirea Monicai Althamer a fost publicata, in aceasta seara, in Monitorul Oficial. Numita de mulți „ingerul romanilor care lupta cu cancerul”, Monica Althamer este pentru a doua oara numita in aceasta funcție publica, prima oara in 2016, tot la propunerea ministrului Vlad Voiculescu. Monica […] Articolul O timișoreanca, din nou secretar de stat in Ministerul Sanatații a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .