Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara a ajuns la o intelegere cu sarbul Miodrag Perisici... The post Un sarb pe banca „leilor” din baschetul timișorean appeared first on Renasterea banateana .

- Bomba in showbiz! Brigitte Sfat, inca soția celebrului Ilie Nastase, a avut o relație intensa cu faimosul... The post Bomba in show-bizz! S-a aflat cine e barbatul cu care timișoreanca Brigitte Sfat l-a inșelat pe Ilie Nastase. Și el e din Timișoara! appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unui barbat de 68 de ani, din municipiul Timișoara. The post Familie disperata! Un timișorean a disparut de acasa de aproape doua saptamani appeared first on Renasterea banateana .

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la ora 20, pe Autostrada A1 pe sensul de mers Arad catre Timisoara, circulatia rutiera The post Trafic restricționat astazi pe Autostrada A1, Timișoara – Arad appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident a avut loc in urma cu puțin timp pe autostrada A1. Traficul, informeaza... The post Accident pe autostrada, intre Timișoara și Arad! A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD (FOTO) appeared first on Renasterea banateana .

- Sediul Casei de Cultura a Studentilor din Timisoara se afla intr-o cladirea ce aparține acum Episcopiei romano-catolice. Ca urmare ... The post Casa de Cultura a Studenților inca nu e acasa appeared first on Renasterea banateana .

- De un șofer cu tupeu maxim au dat timișorenii, astazi, in parcul de langa Colegiul Național de Arta Ion Vidu din Timișoara. Barbatul a intrat cu bolidul de lux pe alei, a oprit la umbra ... The post Tupeu maxim la Timișoara. Un șofer s-a dus cu mașina in parc, apoi s-a așezat pe banca, la umbra, pentru…

- Un grav accident de circulație a avut loc in dreptul localitații Cornești, pe drumul care face legatura intre Timișoara și Arad. The post Accident pe drumul care leaga Timișoara de Arad. Un TIR a lovit in plin un autoturism. A intervenit descarcerarea appeared first on Renasterea banateana .