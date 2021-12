Stiri pe aceeasi tema

- O angajata nemulțumita ar fi aruncat in aer un depozit de petrol in care lucra, in Thailanda, deoarece spune ca s-a saturat ca șeful ei sa fie vesnic nemultumit de ea, lucru care „i-ar provoca mult stres”, informeaza Observatornews . Ann Sriya, in varsta de 38 de ani, ar fi aprins o bucata de hartie…

- Zeci de milioane de manuși medicale folosite au fost vândute în Statele Unite ca fiind noi în plina pandemie. Acestea proveneau din Thailanda, unde obiectele erau spalate, apoi împachetate și expediate în SUA. Faptele au ieșit la iveala în urma unei investigații…

- Inundațiile care afecteaza mai multe regiuni ale Thailandei in aceasta perioada s-au dovedit a fi o șansa uriașa pentru restaurantul Riverside din Bangkok. Proprietara localului, Titiporn Jutimanon, s-a temut ca intemperiile ar putea aduce sfarșitul afacerii sale, deja afectata din cauza pandemiei.…

- Thailanda a fost lovita de o furtuna tropicala care a scufundat 70.000 de locuințe și a luat viața a 6 persoane. Autoritațile au emis o alerta in regiunile centrale și nordice ale țarii. Inundațiile au produs pagube uriașe, iar guvernul a facut apel la ajutorul armatei. Furtuna tropicala Dianmu a dus…

- Mii de vehicule abandonate din cauza crizei economice provocate de coronavirus au fost transformate in „soluri” pentru gradinițe de flori sau legume de angajatii unei companii de taxi thailandeze, noteaza BBC . Din cauza absentei prelungite a turistilor din capitala Bangkok, in contextului pandemiei…