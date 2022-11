Stiri pe aceeasi tema

- A fost sau nu, pana la urma, Elon Musk in Romania? E o curiozitate pe care au avut-o destul de mulți romani, mai ales in contextul in ultimele zeci de ore a vuit Internetul despre posibila prezența a miliardarului fondator al Tesla si SpaceX, la Castelul Bran, la o petrecere de Halloween. In ciuda tuturor…

- Tesla a redus prețurile de pornire pentru automobilele sale Model 3 și Model Y cu pana la 9% in China, inversand o tendința de creștere in intreaga industrie, pe fondul semnelor de slabire a cererii pe cea mai mare piața auto din lume. Reducerile de preț sunt primele operate de Tesla in China in 2022…

- Suma imensa de bani va merge catre dezvoltarea și producția vehiculelor electrice, a bateriillor si procurarea materiilor prime necesare pentru a sustine aceasta productie, potrivit unei analize Reuters a datelor publice si a previziunilor publicate de acele companii, scrie News.ro.Cifra de investitii…