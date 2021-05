Stiri pe aceeasi tema

- Spania se asteapta ca in urmatorii trei ani sa primeasca 69,50 de miliarde de euro din fondul european de redresare post-pandemie "NextGenerationEU", a anuntat miercuri ministrul Economiei, Nadia Calvino, transmit Bloomberg si Reuters. Este aproape jumatate din pachetul de 140 de miliarde de euro…

- Pentru prima data din anii ‘90, clasa de mijloc la nivel mondial s-a diminuat anul trecut, potrivit unor estimari recente ale Pew Research Center bazate pe date ale Bancii Mondiale. Asteptarile ca aceasta clasa de consumatori va continua sa creasca neincetat, pe masura ce veniturile in crestere din…

- Cresterea globala a preturilor alimentelor, nu da semne de incetinire, iar aceasta tendinta accelerata stimuleaza inflatia si afecteaza consumatorii din intreaga lume, informeaza Bloomberg.

- „Vesti fantastice pentru toti romanii! FMI are incredere in Guvernul Romaniei si estimeaza o crestere economica semnificativa mai mare pentru Romania. Previziunile FMI arata o crestere economica substantiala de 6% a PIB in 2021, a doua cea mai mare crestere din Uniunea Europeana. Luam cele mai bune…

- Ratingul suveran al Noii Zeelande a fost imbunatatit de agentia de evaluare Standard & Poor's Global Ratings, devenind prima tara dezvoltata cu un rating de tip investment-grade al carei calificativ a fost imbunatatit de la debutul pandemiei de coronavirus, transmite Bloomberg. S&P…

- Spania isi propune, ca pana la sfarsitul acestui an, sa puna la punct un fond de pensii gestionat de companii private de investitii care sa ofere cetatenilor o alternativa accesibila cu care sa isi suplimenteze pensia publica, transmite Bloomberg.

- Cresterea economica din ultimul trimestru al lui 2020 în raport cu cel anterior (+5,3%() a fost mult peste estimarea noastra si mediana sondajului Bloomberg de +0,5%, spune economistul șef al BCR într-o nota destinata investitorilor. Credem ca impulsul fiscal de 3,3pp din PIB din T4 2020…

- Statele membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) au pierdut 4% din populatia lor anul trecut, in urma unui "exod" al muncitorilor expatriati care ar putea complica diversificarea economiilor din regiune, a avertizat luni agentia de evaluare financiara S&P Global Ratings, transmite…