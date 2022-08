Stiri pe aceeasi tema

- Un hacker susține ca a obținut informațiile personale a 48,5 milioane de chinezi care erau inscriși pe aplicația de monitorizare Covid gestionata de administrația orașului Shanghai, intr-o a doua posibila breșa in sistemul informatic al chinezilor in aceasta luna, scrie Reuters.

- Economia Chinei, a doua cea mai mare din lume, a inregistrat rezultate extrem de slabe in trimestrul al doilea al anului 2022, ca urmare a efectelor carantinei, relateaza Reuters.Datele oficiale publicate vineri arata ca Produsul Intern Brut al Chinei a crescut cu doar 0,4% in trimestrul aprilie-iunie…

- Un hacker ar fi furat datele personale a peste un miliard de cetațeni chinezi, dupa ce ar fi spart o baza de date a poliției din Shanghai. Daca se dovedește adevarat, acesta este unul dintre cele mai mari furturi de date din istorie, informeaza Digi24, citand TheGuardian. Hackerul anonim, identificat…

- Shanghai-ul nu a anuntat sambata niciun nou caz de COVID-19, o premiera de la inceputul lunii martie si de la aparitia epidemiei in oras, informeaza AFP. „Nu au existat cazuri confirmate de COVID-19 cu transmitere locala si nicio noua infectie asimptomatica locala in Shanghai pe 24 iunie 2022”, au anuntat…

- Un studiu, publicat vineri in The Lancet Infectious Diseases, bazat pe datele provenite din 185 de țari și teritorii, arata ca vaccinarea contra Covid-19 a evitat 19,8 milioane de decese in primul an de la introducerea vaccinurilor in decembrie 2021. Datele au fost colectate in perioada 8 decembrie…