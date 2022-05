Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia „Lucruri care dor. Povesti si amintiri ale unor familii transnationale" va putea fi vizitata la Palatul Culturii incepand de saptamana viitoare. Vernisajul va avea loc joi, pe 12 mai, de la ora 12, la Muzeul de Istorie a Moldovei din incinta Palatului Culturii. Evenimentul expozitional este…

- Artistul plastic Augustin Razvan Radu invita publicul iubitor de arta la deschiderea expozitiei "Through the looking glass". Lucrarile acestuia pot fi admirate in spatiul expozitional al Galeriei DANA din Iasi. Vernisajul evenimentului va avea loc in data de 3 mai, incepand cu ora 18. Lucrarile acestuia…

- Astazi, la ora 15:30, in Sala „Sinaxar” a Muzeului Mitropolitan din Iasi va fi vernisata expozitia cu titlul „Chipuri, icoane și carți pentru suflet: moldoveni in Ucraina, ucraineni in Moldova. Marturii de arta sacra – secolele XVI-XIX”. La eveniment va fi prezent Inaltpreasfințitul Parinte Teofan,…

- Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu" din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova" Iasi si Asociatia „Noua Acropola" Iasi dau startul unei serii de conferinte dedicate celor mai importante teme de reflectie filosofica, saptamana aceasta urmand sa aiba loc evenimentul „Dialog filosofic: Timpul,…

- Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași și Asociația „Noua Acropola” Iași invita publicul la o serie de conferințe dedicate unor importante teme de reflecție filosofica. Primul eveniment din aceasta serie, „Dialog filosofic: Timpul, prieten…

- Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, in parteneriat cu Atelierul de Arta Ionela Sandrina Mihuleac din Cucuteni (jud. Iași), organizeaza in perioada 1 aprilie – 30 mai 2022, expoziția „Oda bucuriei”. Proiectul expozițional reunește instalații de ceramica, realizate de…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași organizeaza la Palatul Culturii, in perioada 17 februarie – 15 mai 2022, expoziția foto-documentara „Muzeul Științei și Tehnicii «Ștefan Procopiu» – Istoric, colecții și colecționari”. Istoria Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” incepe in anul 1955,…

- Ziua Nationala a Lecturii va fi sarbatorita la Palatul Culturii in cadrul unui atelier pentru copii intitulat "Iarna de ieri, povestita astazi. Manifestarea este organizata de catre Sectia Relatii Publice, Marketing Cultural, Logistica, Proiecte si Programe, in colaborare cu Muzeul Etnografic al Moldovei…