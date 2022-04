Stiri pe aceeasi tema

- Un post de televiziune din Taiwan, sustinut de guvern, si-a cerut miercuri dimineata scuze si a indemnat oamenii sa nu se panicheze dupa ce a transmis, din greseala, ca tara a fost atacata de China, la Taipei.

- Sute de rezerviști ai armatei taiwaneze au participat luni la antrenamente, dupa ce președintele a cerut „unitatea” insulei pe fondul ingrijorarii ca Beijingul ar putea prelua cu forța Taiwan, dupa un scenariu similar invaziei Rusiei in Ucraina. Anul trecut, Taiwan a intensificat pregatirea rezerviștilor…

- UPDATE Un oraș de 9 milioane de locuitori din China intra in lockdown pe fondul unei noi creșteri a numarului de cazuri COVID. China a decis, vineri, izolarea celor 9 milioane de locuitori ai orașului Changchun din nord-estul țarii, pe fondul unei noi creșteri a numarului de cazuri de COVID-19, atribuita…

- Ministrul Apararii din Taiwan, Chiu Kuo-cheng, a spus ca atat China, cat si Taiwan ar plati un pret prea mare daca Beijingul ar alege sa organizeze o invazie militara similara cu cea a Rusiei.

- China a avertizat marți SUA ca va plati un „preț mare” pentru incercarile de a-și arata sprijinul pentru independența Taiwanului, in timp ce o delegație de foști oficiali americani din aparare trimisa de președintele Joe Biden a aterizat la Taipei, pe fondul temerilor ca Beijingul ar putea incerca sa…

- Forțele navale ale Statelor Unite și Japoniei au organizat sambata exerciții militare de proporții in Marea Filipinelor, in apropiere de Taiwan și de regiunea controversata a Marii Chinei de Sud, pe care Washingtonul a spus ca Beijingul și-a revendicat-o in mod „ilegal”.