Stiri pe aceeasi tema

- Artista de muzica populara Natalia Gliga a murit la 77 de ani, iar colegul acesteia de scena, Benone Sinulescu, a facut dezvaluiri emoționante la tv. “Era un om absolut deosebit, o cantareața sensibila care nu a vrut sa iasa in prim plan, dar ea oricum era de mult in prim plan. Era o persoana corecta,…

- In perioada 11.05-18.05, HORNBACH Romania, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și gradinarit, a organizat, pentru al treilea an consecutiv, activitați creative și educative, in cadrul programului „Școala Altfel“, la care au participat aproximativ 140 de copii. Concomitent…

- TAROM isi dezvolta portofoliul de rute incepand de la 1 iulie 2018 si lanseaza o serie de noi curse: Timisoara - Paris, Timisoara - Stuttgart, Cluj - Paris, Sibiu - Stuttgart, Chisinau - Timisoara si Constanta - Chisinau. "Am tintit atingerea unor destinatii cu potential pentru pasagerii romani din…

- Ediția a V-a a competitiei Crosul Europei ia startul vineri, in jurul amiezii, Alba Iulia. Participa peste 1000 de persoane din toata tara, dar si de peste hotare, ce provin din tari precum Germania sau Elvetia. Marele premiu al crosului va fi o excursie in Elvetia. Crosul Europei este organizat de…

- In mai multe tari din Europa precum Austria, Danemarca, Germania, Finlanda, Islanda, Italia, Suedia si Elvetia exista o taxa care trebuie achitata catre Biserica. Sa luam ca exemplu Germania. Impozitul pentru biserica este o taxa voluntara platita de persoanele care se declara membri ai unei confesiuni…

- Probabil ai aflat deja de platforma de crowdfundinding Kickstarter.com și cunoști cateva proiecte de succes ce au fost finanțate acolo, te gandești și tu sa lansezi un proiect pe Kickstarter dar teoretic nu poți face asta din Romania, Kickstarter fiind disponibil doar pentru cetațenii urmatoarelor țari:…

- Simona Halep se deplaseaza la Stuttgart dupa ce a adus aproape singura victoria Romaniei in meciul cu Elveția, care a marcat revenirea echipei noastre in prima Grupa Mondiala la Fed Cup. Romanca nu va fi incurajata de antrenorul sau la turneul din Germania.Anunțul a fost facut chiar de numarul…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit reconfirmarea excelenței in implementarea strategiei de resurse umane pentru cercetatori din partea Comisiei Europene, Direcția Generala Cercetare și Inovare, la data de 7 aprilie 2018. UAIC este singura universitate publica din Romania care…