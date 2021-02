Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pentru o taximetrista din Timișoara, azi noapte. Femeia a fost atacata intr-o benzinarie de pe Calea Aradului de doi indivizi. Se pare ca scandalul a pornit dupa ce taximetrista a refuzat sa ii transporte pe cei doi pentru ca se aflau in stare de ebrietate și erau agresivi. Dupa ce s-a…

- Un incident deosebit de grav a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 2. O taximetrista a fost atacata in benzinaria Mol de pe Calea Aradului fiind lovita cu o sticla in cap. Femeia refuzase anterior, in stația de pe Calea Torontalului, sa transporte doi barbați care erau in stare…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca una dintre prioritatile mandatului sau este infrastructura de sanatate si a subliniat ca unitatile spitalicesti din Timisoara si din judetul Timis au probleme in indeplinirea standardelor de siguranta,…

- Operațiune a DIICOT Timișoara, in aceasta dimineața, pentru capturarea mai multor traficanți de droguri de mare risc care aprovizionau piața de pe malurile Begai și comunele limitrofe. Ancheta polițiștilor anti-drog a scos la iveala ca traficanții se aprovizionau cu MDMA din Germania sau Olanda. Marfa…

- ”Restart Energy, unul dintre cei mai mari furnizori independenti de energie electrica si gaze naturale de pe piata locala, targeteaza ca anul acesta sa isi dubleze numarul de clienti casnici la 65.000 si sa isi majoreze veniturile cu aproximativ 80%, pana la 220 milioane de lei. Cresterea este determinata…

- Un notar din Timisoara a fost batut azi de clienti nemultumiti de clauzele unui contract, fiind transportat la spital pentru ingrijiri medicale, anunța agerpres . Biroul de presa al Politiei Timis a anuntat ca politistii Sectiei 1 au fost sesizati cu privire la faptul ca la un cabinet notarial din Timisoara…

- Polițiștii Sectiei 1 au fost sesizati cu privire la faptul ca, la un cabinet notarial de pe strada Matei Corvin din Timișoara are loc un conflict spontan. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca mai multe persoane, care ar fi fost nemulțumite de clauzele unui contract au devenit violente…

- Incident in trafic, vineri dupa-amiaza, pe bulevardul Cetații din Timișoara. Un șofer a ajuns cu autoturismul pe liniile de tramvai și a blocat circulația mijloacelor de transport. Nu au fost inregistrate victime in urma coliziunii.