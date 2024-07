Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolcau l-a invitat pe prim-ministrul Statului Liber Bavaria, Markus Soder, in vizita in Romania, propunandu-i mai multe locuri frumoase din țara noastra. Șeful Executivului roman i-a spus omologului neamț ca vizita la Castelul Bran sa nu o faca intr-o noapte cu luna plina.

- Dominic Fritz a fost indelung curtat de PNL prin liderii partidului dar a refuzat, de fiecare data, sa paraseasca USR. Ultima incercare de acest fel a avut loc cu ocazia venirii lui Nicolae Ciuca in Timișoara in toamna anului trecut, in noiembrie 2023. Mai exact, la zece zile dupa ce Nicolae Robu a…

- In aceste zile, pe șantierul pasajului Solventul se lucreaza la greu. Firma constructoare toarna structura de beton peste care se va construi efectiv pasajul. Cantitatea de beton turnata este una mare, vorbim despre o mie de metri cubi de beton. ”Turnam peste o mie de metri cubi de beton. Practic, turnam…

- Primarul comunei Tarcau, judetul Neamt, profesorul Danut Manole Fartala si un subaltern din administratia localitatii au ajuns dupa gratii, anchetatorii efectuand mai multe perchezitii in acest dosar

- Circulația pe drumul național 6, intre Orșova și Drobeta Turnu Severin, este momentan inchis circulației. Problema a aparut ca urmare a aluviunilor cazute de pe versanți pe ambele benzi de circulație. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 Drobeta-Turnu…

- Mirela Toc, angajata data afara de Primaria Timișoara in vara trecuta, a ajuns inapoi in instituție, cu un contract de munca, dupa ce a obținut o sentința favorabila in instanța. Ea va fi colega de departament cu un alt „dușman” al instituției, reangajat tot in urma unei decizii a instanței, Culița…

- Meci intens, salvat de un final spectaculos. SCM USV Timisoara a invins mai greu decat o arata scorul pe Rapid Bucuresti in etapa a 5-a a sezonului regular. A fost 37-14 (11-8) pentru echipa banateana. Per-total, meciul a avut incarcatura, s-a pus umarul serios, de ambele parti, Rapidul a dat o replica…