- EURO 2024 continua sa surprinda și sa aduca momente de neuitat pentru iubitorii fotbalului. Intr-o seara plina de emoții, Italia și Spania și-au asigurat locurile in optimile de finala, fiecare echipa traind povestea sa unica și plina de dramatism. Italia – Croația: egalare in ultimul minut Meciul dintre…

- Doi romani au fost impuscati in Spania in plina strada, sub ochii ingroziti ai martorilor. Unul dintre ei a murit pe loc, in timp ce fratele sau a ajuns in coma la spital, acolo unde medicii incearca sa-i salveze viata. Potrivit primelor date stranse de politistii din Girona, ar fi vorba despre o reglare…

- Spania și-a consolidat reputația ca fiind centrul gastronomiei rafinate la nivel mondial, odata cu dezvaluirea listei celor mai bune 50 de restaurante din lume pentru 2024. Potrivit CNN, premiile, considerate echivalentul Oscarurilor in domeniul gastronomiei de lux, au fost anunțate miercuri seara intr-o…

- In urma unui anunț al Agenției Europene a Medicamentului (EMA) și in țara noastra ”ar trebui suspendat” medicamentul Ibuprofen NVT 400 mg. „Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a concluzionat ca beneficiile Ibuprofen NVT 400 mg nu depașesc riscurile și autorizația de punere pe piața acordata in…

- Un cetațean ucrainean a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de trafic de influența. Conform procurorilor DNA, acesta ar fi fost prins in flagrant in timp ce oferea unei persoane 20.000 de dolari, in schimbul unei intervenții pe langa mai mulți vameși. Procurorii DNA Constanța au dispus punerea…

- In cadrul briefing-ului de la incheierea ședinței de Guvern, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a atras atenția operatorilor economici care nu restituie garanțiile de ambalare. Se pare ca aceștia se pot alege cu amenzi de pana la 50.000 de lei, avand ca scop descurajarea unor astfel…

- In ultimele zile, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, s-a aflat intr-o vizita de lucru la Madrid, in Spania, acolo unde, pe langa intrevederi cu oficiali spanioli, a mers sa viziteze și comunitatea de romani. Printre conaționalii stabiliți in peninsula se numara și doi antreperenori care au dezvoltat…

- Politicieni și oameni de afaceri romani dar și afaceriști straini cu business-uri in țara noastra au transferat prin fosta Bank of Cyprus bani in paradisul fiscal din Cipru. Politiceni precum Eugen Uricec, fost parlamentar PDL, Catalin Beciu, fost la ALDE și trecut la PNL, și oameni de afaceri de…