Intreaga Germanie plange dupa legendarul Gerd Muller, care a murit azi. Fostul mare fotbalist avea 75 de ani. Acesta suferea din 2015 de Alzheimer, boala agravata și de demența, fiind de mai multe luni la terapie intensiva. Fostul atacant, campion european și mondial cu Mannschaftul in 1972 și 1974, se lupta și cu o demența […]