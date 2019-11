Stiri pe aceeasi tema

- Un cadavru in stare avansata de putrefactie a fost gasit, miercuri dimineața, in curtea unei case nelocuite din Targu-Jiu. Descoperirea a fost facuta de polițiștii care cautau un barbat, banuit ca a incendiat un scuter, transmite Mediafax.Cadavrul in stare de putrefactie al unui barbat a fost…

- O lume intreaga e sub stare de șoc in fața a ceea ce se dovește a fi cel mai mare criminal in serie. FBI a confirmat ca un criminal incarcerat care a marturisit 93 de crime in patru decenii este cel...

- Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat ca luni dimineata, prin apel 112, a fost sesizat un conflict, pe raza Sectorului 5, conflict in care ar fi fost implicate mai multe persoane. Scandalul a avut loc in Piata Constitutiei. In urma scandalului, doua persoane au fost ranite, iar un echipaj de…

- Carmen de la Salciua si Cosmin Isaila s-au despartit dupa o relatie care a durat un an si trei luni. Multi s-au grabit sa afirme ca Culita Sterp ar fi fost motivul. Niciunul dintre cei doi artisti nu a confirmat daca asa stau lucrurile, Culita Sterp rezumandu-se la a preciza doar ca s-a intalnit cu…

- Doi barbati au ajuns la spital, unul in stare grava, dupa ce caruta cu care se deplasau a fost spulberata de o masina.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, in jurul orei 19.40, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 208A, la ieșirea din comuna Udești, un barbat de 32 de ani din orașul ...

- In incident, care a avut loc duminica in districtul Khunti din statul Jharkhand, au fost raniti grav alti doi barbati, care au fost spitalizati. Potrivit politiei, un grup de 15 sateni i-a prins pe cei trei barbati in timp ce vindeau carne de vita intr-o piata de pe malul unui rau, potrivit…

- Clipe de groaza in comuna dambovițeana Razvan.Trei barbați s-au apucat de capul lor sa curețe o fantana insa nu au știut ce necaz ii paște.Unul dintre barbați coborat in fantana unde s-a produs o acumulare de gaze. VIDEO Dupa un timp barbatul din fantana nu a mai comunicat cu ceilalți doi de afara,…

- In aceasta saptamana, Libertatea va aduce doua propuneri de lectura pentru gusturi foarte diferite - un celebru roman grafic și amintirile unei artiste nonconformiste. Sandman #1. Preludii și nocturne (Neil Gaiman, Editura Grafic) Nu, aceasta nu este o carte pentru copii, deci nu va lasați pacaliți…