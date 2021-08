Stiri pe aceeasi tema

- In Germania a inceput al patrulea val de infectare cu noul coronavirus, informeaza dpa, care citeaza cel mai recent raport al Institutul Robert Koch (RKI), agentia nationala responsabila cu prevenirea si controlul bolilor, arata Agerpres. Proportia probelor pozitive in cazul testelor PCR a…

- Varianta Delta a coronavirusului, identificata pentru prima oara in India, se raspandește cu rapiditate in Europa. Deși numarul de cazuri noi de infectare este in scadere pe continent, proporția din cazurile noi generata de varianta Delta este in creștere, relateaza Politico . Cea mai grava situație…

- Varianta Delta (indiana) a virusului SARS-CoV-2 avanseaza in Germania, unde, in saptamana 31 mai - 6 iunie, reprezenta deja 6,2% din totalul mutațiilor analizate. Procentul este de doua ori mai mare in raport cu cel constatat in precedentele 14 zile, potrivit Institutului de virusologie Robert Koch,…

- Raportul critica faptul ca accentul pus pe vaccinarea varstnicilor, a personalului medical si a lucratorilor "esentiali" a pus in umbra, uneori, alte grupuri de risc, scrie Agerpres.ro.In aceste condiții, multe tari nu au acordat prioritate persoanelor fara adapost, refugiatilor, migrantilor si etnicilor…

- Columbia a inregistrat joi 545 de morti din cauza COVID-19 in 24 de ore, recordul sau de la inceputul pandemiei, si a depasit pragul de 90.000 de decese pana in prezent, in plina criza sociala impotriva guvernului, noteaza AFP. In ultimul sau raport, Ministerul Sanatatii a indicat ca numarul de morti…