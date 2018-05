O ţară europeană vrea să legifereze eutanasierea pentru oameni Camera Deputatilor de la Madrid a acceptat joi sa examineze un proiect de lege care ar autoriza eutanasia, o premiera in Spania, unde perspectiva legalizarii unei astfel de proceduri continua sa intampine o puternica opozitie, relateaza AFP.



Deputatii spanioli s-au pronuntat cu 173 de voturi pentru - in majoritate din partea formatiunilor de stanga - si 135 impotriva - in cea mai mare parte venite de la alesii de stanga - in favoarea examinarii proiectului eutanasiei, initiat de parlamentul regional al Cataloniei. Cei 32 de deputati ai partidului liberal Ciudadanos s-au abtinut, potrivit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

