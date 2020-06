O țară europeană impune purtarea obligatorie a măștilor. Ce îi așteaptă pe turiști Potrivit premierului irlandez Leo Varadkar, acest lucru va fi valabil incepand de luni in mijloacele de transport, magazine si restaurante pentru a combate raspandirea epidemiei de COVID-19. Totodata, acesta a mai confirat ca Irlanda va intra intr-o noua faza a relaxarii masurilor restrictive, transmite AFP, citata de agerpres. Intr-o interventie in fata reporterilor, premierul irlandez a declarat ca nu prezinta pericole continuarea relaxarii masurilor restrictive introduse pe 28 martie si ca incepand de luni, 28 iunie, se vor redeschide lacasuri de cult, baruri, restaurante, sali de sport, muzee,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

