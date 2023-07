O țară europeană importantă a INTERZIS telefoanele mobile în clasă Dispozitivele mobile vor fi acceptate in salile de cursuri numai daca ele sunt in mod specific necesare, de exemplu in timpul lectiilor despre competente digitale, din motive medicale sau pentru persoanele cu dizabilitati. "Desi telefoanele mobile sunt intrinsec legate de vietile noastre, ele nu au ce sa caute in salile de cursuri", a declarat ministrul olandez al Educatiei, informeaza Reuters, conform Agerpres. "Elevii trebuie sa poata sa se concentreze si sa poata sa beneficieze de sansa de a invata bine. Telefoanele mobile sunt o perturbare, au aratat studiile stiintifice. Trebuie sa ii protejam… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Telefoanele mobile, tabletele si ceasurile inteligente vor fi interzise in mare parte in salile de cursuri din Tarile de Jos incepand de la 1 ianuarie 2024, a anuntat marti Guvernul olandez, incercand sa limiteze astfel sursele care distrag atentia elevilor in timpul lectiilor.

