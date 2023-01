Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind in direct de la Moscova la postul francez BFMTV, vicepreședintele Dumei de Stat a Rusiei, Piotr Tolstoi, a condamnat ferm ajutorul militar european acordat Ucrainei, despre care a spus ca este responsabil de prelungirea razboiului declanșat de Vladimir Putin la 24 februarie 2022. „Solidaritatea…

- Varșovia și alți aliați din NATO au cerut insistent Germaniei sa le dea unda verde pentru a trimite tancurile fabricate in Germania in Ucraina, in condițiile oficialii de la Kiev cer tot mai mult armament greu, esențial in confruntarea cu Rusia.

- comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare in valoare de 44 milioane euro (217,7 milioane de lei) notificata de Romania pentru sprijinirea crescatorilor de bovine, in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, potrivit Agerpres. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar…

- Kremlinul a transmis joi ca Rusia isi va atinge obiectivele in Ucraina "intr-un fel sau altul" si cu cat mai repede ii va accepta Kievul conditiile, cu atat mai repede va pune capat conflictului, insa a amenintat ca daca Ucraina va ataca in Crimeea cu arme occidentale, acest lucru ar fi de rau augur…

- Luptele continua in Soledar, un oraș minier de sare din estul Ucrainei, in ciuda afirmațiilor Rusiei ca a obținut controlul regiunii. CNN face o analiza in care incearca sa afle de ce iși dorește atat de mult Rusia sa cucereasca Soledarul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ankara a incercat sa ascunda transferul de muniții cu dispersie in Ucraina, dezvaluie revista Foreign Policy care citeaza surse americane și europene care au avut cunoștințe despre sprijinul cu armament.Munițiile cu dispersie sunt interzise printr-o convenție internaționala adoptata in 2010. Aceasta…

- Oficialii ucraineni au indemnat in ultimele luni Statele Unite sa furnizeze armatei Ucraine focoase cu dispersie, arme interzise de peste 100 de țari, dar pe care Rusia continua sa le foloseasca cu efect devastator in interiorul Ucrainei, potrivit CNN. Este una din cele mai controversate cereri pe…

- Congresmeni republicani din Camera Reprezentantilor a SUA au promis ca, si dupa ce partidul lor va prelua in ianuarie controlul acestei camere a Congresului, acest partid isi va mentine sprijinul bipartizan – impreuna cu democratii – fata de ajutorul militar oferit Ucrainei, dar nu va accepta modul…