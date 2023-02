Stiri pe aceeasi tema

- In unele regiuni din Romania este iarna in toata regula. A nins destul de mult in zonele montane, așternandu-se un strat consistent de zapada. De peisajul de basm au vrut sa profite mai mulți turiști, numai ca au ramas blocați in telecabina, cauza fiind vantul puternic de pe crestele munților. Un grup…

- Vreme tot mai calda se anunța in urmatoarele zile in mare parte din țara. In weekend, meteorologii prognozeaza maxime de 18 grade Celsius, in timp ce in unele zone continua sa ninga slab.

- Minus 26 de grade Celsius in Romania, a treia zi de ger. Cand se incalzește vremea Minus 26 de grade Celsius in Romania, a treia zi de ger. Cand se incalzește vremea In noaptea de vineri spre sambata, stația meteo din Intorsura Buzaului a inregistrat minus 26 de grade Celsius, dupa alte doua nopți de…

- Județul Alba a trecut prin cea mai friguroasa noapte a sezonului de iarna. In țara s-au inregistrat temperaturi de – 31 de grade Romania a trecut prin cea mai geroasa noapte de pana acum a acestei ierni. Mercurul termometrelor a scazut in anumite zone ale județului Alba la -20 de grade Celsius. Au…

- Ciclonul polar ajunge in Romania. Ger naprasnic, cu temperaturi de -20 de grade Celsius. Prognoza meteo pe 4 saptamani Vremea se racește puternic din acest weekend. Temperaturile minime vor cobori la valori mai scazute decat normalul perioadei. Vor fi temperaturi sub zero grade și pe timp de zi, iar…

- In data de 26.01.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 134.000 de persoane, cetateni romani si straini si peste 41.000 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.Pe sensul…

- Vremea a luat-o razna definitiv in Romania dupa ce intr-o localitate s-au inregistrat 21 de grade Celsius astazi, 2 ianuarie. De altfel, temperaturi record s-au inregistrat in toata țara, astfel ca romanii au ieșit in numar mare pentru a se bucura de caldura neobișnuita. Record de temperatura la inceput…

- Meteorologii anunța in Romania ninsori puternice, dar și temperaturi la pragul inghețului. Iata ce temperaturi se vor inregistra in urmatoarea perioada, dar și cum va fi vremea in fiecare parte a țarii noastre! Drumarii au de lucru la menținerea șoselei Oravița – Bozovici in stare buna. Vremea nu…