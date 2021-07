Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat ordin guvernului sa ajute Belarus sa reziste in fata sanctiunilor impuse de Occident impotriva Minskului dupa represiunea declansata impotriva oponentilor regimului, in special in urma manifestatiilor de contestare a rezultatelor alegerilor prezidentiale din…

- Marea Britanie a anuntat vineri ca a primit 6 milioane de cereri de rezidenta in cadrul procedurii destinate cetatenilor europeni (#EUSettlementScheme), inainte de expirarea termenului-limita stabilit, 30 iunie, informeaza Reuters. Dupa finalizarea iesirii din Uniunea Europeana la sfarsitul…

- Intentia Germaniei si a Frantei de a relansa dialogul cu Rusia divizeaza statele UE si prefigureaza discutii dificile la summitul european inceput joi la Bruxelles, consemneaza agentiile AFP, DPA si Reuters. La sosirea la summit, cancelarul Angela Merkel a apreciat ca UE trebuie sa gaseasca…

- Statele Unite s-au alaturat luni Uniunii Europene, Marii Britanii si Canadei în adoptarea de noi sanctiuni împotriva Belarusului, acuzând reprimarea miscarii de opozitie de catre regimul presedintelui Aleksandr Lukasenko, relateaza Agerpres.Potrivit unei declaratii a Departamentului…

- Inmatricularile de autoturisme in Europa au crescut puternic in luna mai, pentru a treia luna consecutiv, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), in conditiile in care vanzarile de automobile pe continent au continuat sa isi revina dupa nivelul extrem…

- Presedintele Joe Biden a inceput miercuri prima sa calatorie in strainatate de la preluarea mandatului, salutand angajamentul neclintit al Americii fata de NATO si avertizand Rusia ca se confrunta cu consecinte "puternice si semnificative" daca se angajeaza in activitati nocive, transmite Reuters.…

- Rusia a anuntat in noaptea de luni spre marti redeschiderea legaturilor sale aeriene cu Marea Britanie si mai multe alte tari europene, suspendate din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza marti France Presse. "Avand in vedere ameliorarea situatiei epidemiologice in Regatul Unit, (autoritatile)…

- Uniunea Europeana va permite Statelor Unite, Canadei si Norvegiei sa se alature unui proiect menit sa rezolve problema deplasarii intarziate a trupelor prin Europa, actiune considerata de NATO drept vitala in cazul unui conflict cu Rusia, relateaza miercuri agentia Reuters.In timp ce NATO…