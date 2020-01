Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii din Finlanda, care conduc o coalitie guvernamentala formata din cinci partide, au ales-o duminica pe Sanna Marin, ministrul transporturilor in varsta de 34 de ani, sa devina premier saptamana viitoare, urmand sa fie cel mai tanar prim-ministru din istoria tarii, preluand aceasta functie…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Rares Bogdan a spus ca presedintele a fost informat, a dat raspunsuri clare, vizionare, a dovedit ca stie prerogativele pe care le are presedintele, ca stie perfect dosarele internationale, dosarele de intelligence, chestiunile legate de statul de drept. "A fost…

- Bogdan Niculescu Duvaz, fost ministru in Guvernele Petre Roman, Victor Ciorbea si Adrian Nastase a murit sambata. Bogdan Niculescu Duvaz a intrat in politica in 1990, fiind secretar al Frontului Salvarii Nationale (FSN). A facut parte din Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala (CPUN), iar in perioada…

- Președintele Klaus Iohannis are, luni, noi consultari cu partidele parlamentare intr-o formula mai restransa, in vederea formarii unui nou Guvern. Șeful statului a precizat ca va desemna, cel tarziu marți, un prim-ministru. „Consultarile incepute astazi vor fi continuate luni, poate chiar și marți,…

- PSD nu va participa la discutii, a anuntat Viorica Dancila Președintele Klaus Iohannis a chemat partidele parlamentare la consultari pentru formarea unui nou guvern, incepand cu ora 11.00, la Palatul Cotroceni. La scurt timp dupa demiterea guvernului Dancila, președintele Romaniei a avansat ideea alegerilor…