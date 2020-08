O țară din Europa reintroduce interdicția zborurilor din 46 de state, inclusiv România O țara din Europa reintroduce interdicția zborurilor din 46 de state, inclusiv Romania Incepand din 2 septembrie, Polonia va interzice toate zborurile din 46 de tari, inclusiv Romania. Este pentru a doua oara cand Polonia iși suspenda zborurile in contextul pandemiei.“Din cauza amenintarii raspandirii infectiilor cu virusul SARS-CoV-2, este necesar sa ne exercitam dreptul de a reintroduce o interdictie a traficului aerian pentru a reduce amenintarea la adresa sanatatii publice“, se arata in proiectul de act normativ citat de Reuters și de Agerpres .Inițial Polonia și-a inchis granitele si a suspendat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia va interzice toate zborurile din 46 de tari, inclusiv Romania, incepand din 2 septembrie, potrivit unui proiect de act normativ publicat joi, in conditiile in care tara se lupta cu o crestere a cazurilor de infectie cu coronavirus, transmite Reuters. "Din cauza amenintarii raspandirii infectiilor…

- Explozia de noi infectari cu coronavirus in Europa pune in pericol redresarea economica din cea mai grava criza din istorie. Scad sansele unei reveniri rapide, in ”V” Redresarea economica din zona euro din cea mai grava criza din istorie a incetinit in august, in special in sectorul serviciilor,…

- O mutatie tot mai raspandita a noului coronavirus, observata in Europa, America de Nord si parti din Asia este mai infectioasa, dar pare sa fie mai putin mortala, explica un important medic infectionist, citat de Reuters.

- ”Ca umare a deciziei autoritatilor de a prelungi starea de alerta nationala pana la 15 august 2020 si a interzicerii tuturor zborurilor catre / dinspre tari care nu se afla in Zona Verde mentionate in lista emisa de CNSU, Blue Air este nevoita sa anuleze zborurile catre/dinspre Stockholm (ARN), pana…

- Aceasta poate reprezenta un risc pentru persoanele aflate in spatii inchise, mai ales daca nu sunt bine aerisite. Sefa ECDC, Andrea Ammon, a declarat agentiei Reuters ca inca nu se poate stabili proportia cazurilor de infectare prin aerosoli fata de cele prin picaturi, dar ”stim ca ambele sunt o posibilitate”.…

- La o luna dupa ce s-a declarat tara libera de coronavirus, Muntenegru a reintrodus joi seara restrictii impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, printre care interzicerea organizarii de evenimente sportive si de mitinguri politice in aer liber, in incercarea de a tine sub control o crestere a numarului…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a anunțat sambata care este lista cu toate țarile pentru care se elimina obligativitatea carantinei sau autoizolarii la domiciliu atunci cand cetațenii revin in Romania din aceste țari, daca, bineințeles, sunt asimptomatici. Lista, care in prezent cuprinde…

- Austria va ridica de la 16 iunie restrictiile de circulatie pentru 31 de state din Europa, dar le va mentine pe cele aplicate in cazul Marii Britanii, Suediei, Spaniei si Portugaliei, a anuntat miercuri ministrul de externe Alexander Schallenberg, intr-o conferinta de presa, transmit DPA si AFP.Din…