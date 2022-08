Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Economiei din Letonia, Ilse Idriksone, a declarat sambata ca incetarea furnizarii de gaze de catre Gazprom nu va avea un impact major, potrivit presei letone.

O companie de stat din Rusia transfera sume mari in dolari catre o subsidiara care construieste o centrala nucleara in valoare de 20 de miliarde de dolari in Turcia, transmite Bloomberg.

Firma de inchirieri de avioane SMBC Aviation Capital si-a depreciat activele cu 1,6 miliarde de dolari pentru a acoperi impactul financiar avut de blocarea a 34 de avioane in Rusia, dupa ce sanctiunile Uniunii Europene au fortat rezilierea tuturor contractelor de leasing din aceasta tara, transmite…

Guvernul Rusiei a anuntat luni planuri de a investi 770 de miliarde de ruble (14,5 miliarde de dolari) in industria aviatiei din tara, pana la sfarsitul acestui deceniu, pentru a creste ponderea aeronavelor fabricate pe plan intern, transmite Reuters, conform news.ro.

Bayerische Motoren Werke (BMW) a anuntat joi ca a demarat in mod oficial productia la noua sa fabrica din China, o investitie de 15 miliarde de yuani (2,24 miliarde de dolari), in vederea accelerarii productiei de vehicule electrice (EV), transmite Reuters.

Moscova a promis joi sa accelereze discutiile privind majorarea vanzarilor de gaze catre China si a avertizat ca Europa va plati un pret ridicat pentru embargoul petrolier impus contra Rusiei, transmite Reuters, relateaza Agerpres.

Statele G7 au fost de acord sa aloce 18,4 miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina sa-și indeplineasca nevoile imediate de finanțare, informeaza Reuters, citeaza ZN.UA.

Rusia este gata sa vanda Ucrainei energie electrica de la centrala nucleara de la Zaporoje luata sub controlul armatei ruse, daca dorește sa cumpere aceasta energie electrica, a declarat miercuri vicepremierul rus Marat Hușnullin, dupa inspecția centralei.