O țară a apelat la roboți pentru a-i ține pe oameni în case. VIDEO Autoritațile unei țari a apelat la roboți pentru a-i impiedica pe oameni sa iasa din case. Tunisia a ales sa se foloseasca de roboți ce pot fi operați de la distanța și sunt echipați cu camere infraroșii, o camera termica și un sistem de alarma. Acești roboți au fost concepuți, inițial, ca instrumente de supraveghere, capabile sa funcționeze prin Wi-fi sau 4G, la aproape orice distanța georgrafica de operator. „Este un robot utilizat pentru mediu extern. Este proiectat pentru zone dificil de accesat, indiferent daca sunt in zone urbane sau pe terenuri montane ori de deșert”, a afirmat oficialul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

