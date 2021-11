O tânără voluntar în cadrul ISU a parodiat un apel la 112: contractul său a fost reziliat O tanara voluntar din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova a parodiat un apel la numarul unic de urgenta 112, iar inregistrarea presupusului apel a fost postata pe o retea de socializare, conducerea institutiei luand decizia de a rezilia contractul de voluntariat al acesteia. In filmare apare o tanara imbracata in uniforma ISU Prahova care, adoptand un ton modificat al vocii, pretinde ca suna la 112, purtand urmatoarea conversatie: “Alo, 112? Da, care este urgenta? Uau, buna, spun cu toata sinceritatea, sunteti foarte buni! De unde stiati ca am o urgenta?”. “Domnisoara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

