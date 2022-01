O tânără șoferiță a murit după ce a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 58 B, șoseaua care leaga Timișoara de Reșița. Incidentul petrecut in apropierea localitații carașene Gherteniș s-a soldat cu decesul unei tinere in varsta de 21 de ani. „Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca, in timp ce conducea un autoturism pe DN 58 B, in afara […] Articolul O tanara șoferița a murit dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

