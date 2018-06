Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu o autoutilitara, informeaza Agerpres.ro Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului Judetean…

- Presedintele Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, a declarat ca Ministerul Justitiei ar putea solicita date parchetelor despre numarul mandatelor cerute, in baza carora Serviciul Roman de Informatii a interceptat un numar mare de persoane. „Noi ar trebui sa continuam sa aflam noi, Parlamentul,…

- Cel puțin noua imigranți au murit in urma unui naufragiu in largul provinciei turce Antalya, iar alți 35 au decedat dupa ce ambarcațiunea in care calatoreau s-a scufundat in largul coastelor Tunisiei, informeaza presa internaționala, citata de Mediafax. Noua imigranți, inclusiv șase copii, care se indreptau…

- Un accident rutier a avut loc, vineri noaptea, in localitatea Buftea din judetul Ilfov, fiind implicate doua masini. In urma impactului, un copil de 6 ani a murit, alte cinci persoane, intre care un minor de 10 ani, fiind ranite, potrivit ISU. Soferul masinii in care erau copiii ar fi condus baut,…

- Cel putin doua persoane au decedat, printre care si un roman, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un camion cu remorca in apropiere de orasul italian Torino, au anuntat autoritatile, potrivit postului Sky News.