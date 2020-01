Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini in cadrul Spitalului Județean Vaslui, dupa ce Mihaela Enache, asistenta batuta cu scaunul de soțul sau de Ziua Romaniei, a murit. Femeia a stat trei saptamani in coma, insa, din pacate, organismul sau nu a mai putut lupta, iar aceasta s-a stins inainte de Anul Nou.

- Politia indiana a anunțat astazi ca a impuscat mortal patru barbati acuzati de viol colectiv și crima, in timpul reconstituirii faptelor, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Suspecții au fost ucisi in timp ce incercau sa fuga in timpul actiunii de reconstituire in orasul Hyderabad (sud), a declarat…

- Sase protestatari au fost impuscati mortal, in ultimele 24 de ore, de autoritatile din Irak, informeaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit Mediafax.Citește și: Mihai Fifor șterge pe jos cu Florin Cițu:’Ne arata cat de prost pregatit este’ Protestele violente continua in orasele…

- Reporterul Daniel Stanciu, aflat in prezent la Timișoara, a stat de vorba cu Teodor Ion Bota, barbatul care și-a pierdut soția și copilul de doar trei ani dupa deratizarea din blocul in care locuia alaturi de familie. Barbatul a povestit ca sambata dimineața, dupa ce a plecat soția lui la serviciu,…

- O minora din Chisinau a ajuns la Institutul Mamei si Copilului, dupa ce a incercat sa se sinucida, chiar in timpul orelor. Incidentul a avut loc la un liceu din Capitala, in urma cu cateva zile.

- O judecatoare din Romania a incercat sa se sinucida, folosind un cutit de bucatarie. Femeia, in varsta de 38 de ani, a fost gasita de politisti intr-o balta de sange in apropierea unei localitati din judetul Mures. Ea a fost internata in stare grava.

- Tragedie in localitatea Saveni, din județul Botoșani. O mama și-a ucis fiul de 17 ani, iar apoi a incercat sa-și puna capat zilelor, scrie Antena 3. Adolescentul a ajuns in stare grava la spital și a...

- Vecinii au apucat sa opreasca gazul de pe casa scarii, spre norocul lor, iar pompierii au adus la fata locului si autoscara din dotare pentru a intra in casa femeii pe geam. La etajul trei al unui bloc din satul Dancu, comuna Holboca, au gasit o femeie in varsta de 44 de ani care isi taiase venele si…