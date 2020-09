Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 22 de ani din Slovenia a fost condamnata vineri la doi ani de inchisoare dupa ce si-a taiat mana cu un fierastrau circular in speranta de a incasa o asigurare de aproape 400.000 de euro.

- Curtea de Apel Balți a respins recursul avocatului femeiii care a provocat un teribil accident in raionul Edineț, in urma caruia trei persoane au decedat. Astfel, șoferița ramane condamnata la 7 ani de inchisoare, iar permisul de conducere i-a fost anulat, in conformitate cu decizia primei instanțe.

- M. B. asistent social principal in cadrul Cabinetului de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca Moreni, a fost Post-ul MORENI: Asistenta, care a pensionat ilegal sute de persoane, a fost condamnata la inchisoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ioana Vonica, sotia omului de afaceri Ilie Vonica din Sibiu care s-a sinucis in anul 2014, a fost condamnata de Tribunalul Bucuresti la 5 ani inchisoare cu executare pentru inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani, in dosarul retetelor false, anunța agerpres.ro. Procesul in acest caz a durat…

- Politia Romana a anuntat, vineri seara, ca fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost prinsa in Italia. Ea se afla in prezent in custodia politistilor. Alina Bica a fost data in urmarire internationala in 27 noiembrie 2019, dupa ce a fost condamnata definitiv la 4 ani de inchisoare cu executare Politia Romana…

- Judecatorii au contopit insa pedeapsa cu o alta condamnare, primita in februarie de Spulber, cand aceasta a fost condamnat pentru abuz in serviciu la 2 ani de inchisoare. Dupa contopirea faptelor, Spulber a ramas cu o sentinta finala de 2 ani si 5 luni de inchisoare, care a fost suspendata. In acest…