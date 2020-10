Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu este o vedeta care nu se teme sa spuna lucrurilor pe nume, astfel ca orice detaliu din viața ei nu poate trece cu vederea. Jurnalista a dezvaluit la ce chinuri era supusa in copilarie, chiar de cptre cea care ar fi trebuit sa o ajute sa iși formeze un drum in viața, inca de la varste…

- Premiul Nobel pentru Medicina a fost castigat de Harvey Alter, Michael Houghton si Charles M Rice. Munca celor trei a dus la descoperirea virusului hepatitei de tip C si la tratamentul acesteia. Harvey Alter,...

- Jet Li a fost erou in nenumarate filme, precum''Arma Mortala 4''(1998), ''Hero'' (2002), ''Dresat pentru a ucide''(2005) sau ''Eroi de Sacrificiu''(2010). Dar actorul a devenit erou și in viața reala.

- Un medic pediatru din Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" care a suferit duminica un anevrism cerebral si s-a stins din viata salveaza vieti chiar si dupa moarte. Femeia se afla internata la Spitalul de Neurochirurgie de la sfirsitul saptamanii trecute. Doua transplanturi…

- Totodata, Dan Cruceru a mers sa doneze plasma pentru a salva alte vieți. "Da, am avut Covid. Iar acum simt ca pot sa vorbesc despre asta pentru ca are legatura cu ceva mai mult decat o experiența strict personala. Are legatura cu salvarea altor vieți. Am avut virusul, cu simptome ca la carte.…

- Prezentatoarea s-a sinucis la 42 de ani, potrivit celor mai noi informații facute publice de catre foștii sai colegi de munca. Inainte de a se sinucide, jurnalista a transmis un mesaj de adio sfașietor pe contul sau personal de Facebook. Gestul acesteia vine la mai bine de doi ani de la decesul fiului…

- Zeci de clerici si credinciosi din Episcopia Slatinei si Romanatilor au facut un gest nobil care salveaza vieti, potrivit basilica.ro.Ei au donat sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Slatina pentru a veni in ajutorul semenilor care au nevoie de picaturile de viata. Donarea de sange…

- Barbatul salvat plecase cu barca din zona localitatii Milova, alaturi de doi prieteni, iar un al patrulea a ramas la mal. La scurt timp dupa ce au lansat barca pe raul Mures, aceasta a luat apa si s-a scufundat, din cauza unor crapaturi, iar cei trei au cazut in rau si au fost purtati de curenti, in…