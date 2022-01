O tânără s-a ales cu dosar penal după ce a pierdut la păcănele 10.000 de lei ai firmei la care lucra O tanara de 22 de ani, angajata a unei societati comerciale din Sangeorz-Bai, a pierdut la pacanele aproape 10.000 de lei din incasarile firmei, dupa care a pretins ca ar fi fost agresata si deposedata de borseta cu bani. „La data de 8 ianuarie a.c., politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sangeorz-Bai au fost sesizati de angajata unei societati comerciale, o femeie de 27 de ani din Sangeorz-Bai, cu privire la faptul ca o alta angajata, o tanara de 22 de ani din Rodna, ar fi fost lovita si deposedata de o borseta in care se afla suma de 10.000 de lei. In urma interventiei si a verificarilor efectuate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

