Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 42 de ani a cazut din picioare si a murit pe loc, pe o strada din Italia. Din primele informatii, medicii au relatat ca aceasta ar fi murit de la prea mult alcool in sange.

- Tragedie pe strazile din Italia! Un sofer de 96 de ani a murit si o romanca se afla in stare grava, dupa un accident rutier teribil, care a avut loc in dreptul localitatii Ozegna, ieri dimineata (14 februarie), la ora 8:30. Pietro Trogolo, care se afla la volanul unei masini Lancia Ypsilon, nu a…

- Tragedie pe strazile din Italia. Un sofer in varsta de 96 de ani a murit si o romanca este grav ranita, dupa un accident teribil in dreptul localitații Ozegna. S-a intamplat ieri dimineata, la ora 8.30, pe strada provinciala 53, la intersecția cu strada care duce spre Rivarolo Canavese, scrie…

- Mariuca Caruntu a ieșit invingatoare din lupta cu boala dupa cele trei operații prin care a trecut in decursul unui singur an. Cu toate acestea, din doua in doua luni, copila trebuie sa ajunga in Italia, țara in care a facut intervențiile chirurgicale, pentru a se asigura ca boala nu a recidivat. Pentru…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 100 au fost ranite, dupa ce un tren a deraiat in apropiere de Milano. Accidentul feroviar a avut loc la ora locala 07.00 (ora 08.00, ora Romaniei). La locul accidentului au ajuns mai multe ambulante si echipe de descarcerare. Din pacate, zece dintre raniti se…

- Mai multe persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor oferite de un jurnalist roman din Italia, intr-o…

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit agerpres.Potrivit primelor informatii, intre pasageri se regasesc si mai…

- Deraierea trenului la Milano s-a produs din cauze necunoscute deocamdata, potrivit presei italiene. Accidentul s-a soldat cu doi morti si cinci raniti grav. De asemenea, un numar neprecizat de oameni au fost raniti usor, a informat, joi, responsabilul regional al serviciilor de salvare din…