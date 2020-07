Stiri pe aceeasi tema

- O ingrijitoare romanca din Italia a fost condamnata in aceasta dimineața de 9 iulie 2020 la 3 ani de inchisoare dupa ce a fost filmata, in luna ianuarie a acestui an, in timp ce batea batrana pe care o asista. Inițial, femeia risca o condamnare la peste 6 ani de inchisoare, dar avocatul ei a […] Source

- S-a intamplat in urma cu puțin timp, la KFC. Doi barbați ce așteptau sa comande s-au luat la cearta. Unul ar fi primit un pumn, iar apoi ar fi fost și luat pe capota mașinii de cel ce l-ar fi agresat. Plin orașul de oameni ieșiți la plimbare, cumparaturi sau la terase. Și la KFC, lumea aștepta atat…

- Politistii italieni au intrat la banuieli dupa ce au observat ca pe la casa femeii de 39 de ani, care traieste in Sicilia, se perinda diverse persoane, iar la fiecare vizita, romanca se deplaseaza in garaj.

- Familia unui roman care lucra in Italia, dar a murit la locul de munca, a fost despagubita abia dupa opt ani de la decesul acestuia. Procesul s-a desfașurat greu, dupa ce judecatorul s-a restras din funcție.

- Greta, fetița romanca in varsta de numai trei ani care a murit inecata intr-o piscina, in localitatea Foligno din Italia, a fost condusa pe ultimul drum de parinții ingenuncheați de durere, dar și de zeci de localnici și cei doi caini ai familiei care au incercat sa o salveze.

- Mario Iorgulescu are un nou mandat dearestare in lipsa emis pe numele sau, pentru a doua oara.Tribunalul București a decis vineri arestarea sa preventiva pentru30 de zile. O decizie similara a fost emisa și pe 5 martie, daraceasta a fost anulata din cauza unui viciu de procedura, potrivitMediafax.Tribunalul…

- Membrii misiunii medicale romanesti aflata in Republica Moldova, precum si cei care au fost in Italia, au primit pasapoarte diplomatice, gest simbolic, calificat de ministrul de Externe Bogdan Aurescu drept ”un mesaj de recunostinta si multumire”, potrivit news.ro.”In semn de inalta apreciere…