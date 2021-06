Stiri pe aceeasi tema

- 7 milioane de dolari a platit Airbnb unei turiste dupa ce aceasta ar fi fost violata intr-o locuința inchiriata din New York, scrie BBC. Australianca a primit banii dupa atacul in care a fost amenințata cu un cuțit și care a avut loc in 2015, de Revelion.

- Blue Origin, compania americana producatoare de rachete a miliardarului Jeff Bezos, a dezvaluit ca cea mai mare oferta pentru un loc in nava sa spatiala ''New Shepard'' s-a ridicat la 2,4 milioane de dolari in a doua runda a licitatiei in curs de desfasurare, informeaza miercuri Reuters. Compania…

- Compania farmaceutica americana, care imparte profitul de la vaccinul Covid cu partenerul de dezvoltare BioNTech, și-a ridicat așteptarile de venituri anuale totale la 72,5 miliarde de dolari, de la 62,5 miliarde, in principal pe baza contractelor semnate pentru livrarea de 1,6 miliarde de doze de vaccin…

- Orange, cel mai mare operator local de comunicații mobile, a anunțat joi realizarea unei cifre de afaceri de 264 milioane de euro în primul trimestru din acest an, în creștere cu 2,5% fața de perioada similara a anului trecut. Compania spune ca la finele lunii martie 2021 furniza servicii…

- ​Polestar, marca de mașini electrice a Volvo, a anunțat ca a primit 550 milioane dolari finanțare de la câteva fonduri chineze de investiții și vrea sa-și extinda gama cu câteva modele noi. Volvo este deținut de compania chineza Geely care i-a dat mare independența și i-a asigurat fondurile…

- ​Microsoft este în discuții avansate pentru a cumpara cu 16 miliarde dolari compania Nuance Communications care a pus bazele tehnologiei cu care a fost dezvoltat asistentul vocal Siri al Apple. Informația a fost relatata de Bloomberg, dar cele doua companii nu au confirmat-o. Cea mai mare achiziție…

- Australia asteapta in continuare peste 3 milioane doze de vaccin anti-COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca, doze care ar fi trebuit sa soseasca deja, potrivit contractelor incheiate, a declarat ofiterul medical sef al tarii, Michael Kidd, potrivit DPA.

- Amber, compania dezvoltatoare de jocuri video cu capital 100% romanesc, a depașit in 2020 pentru prima data pragul de 20 de milioane de dolari, realizand o cifra de afaceri de 20,8 milioane de dolari (85 milioane de lei). Suma reprezinta o creștere de 58% fața de cifra obținuta in 2019. Creșterea susținuta…