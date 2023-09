Stiri pe aceeasi tema

- O moldoveanca in varsta de 19 ani a decedat intr-un accident cumplit in Italia. Bicicleta pe care se afla a fost lovit in plin de o motocicleta, scrie TV8 . Din nefericire, tanara a murit pe loc in urma impactului. Incercarile de resuscitare nu au fost cu succes. Astfel, potrivit presei din Italia…

- O moldoveanca de 19 ani a decedat in urma unui grav accident in Italia, dupa ce bicicleta cu care se deplasa a fost lovita de o motocicleta. Tanara era pe bicicleta impreuna cu fiica sa de trei ani, care a fost transportata la spital in urma impactlui, scrie presa din regiune .

- O mama iresponsabila aflata pe o bicicleta a fost filmata in Piața Mihai Viteazu, in timp ce ”taia” cu mult tupeu strada, avand un copil la bord.Femeia nu a vrut sa traverseze regulamentar, ci a trecut drept prin fața mașinilor care veneau dinspre strada Constanța și faceau stanga spre strada Cuza Voda.…

- Un ucrainean care și-a injunghiat soția a murit intr-un accident, in timp ce incerca sa fuga cu mașina din Romania. A pierdut controlul volanului si a lovit in plin un camion care stationa. Potrivit IPJ Galați, vineri, la ora 3.25, Secția 5 Poliție Galați a fost sesizata, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire…

- Badanta moldoveanca a murit in Italia. Femeia a lasat in urma doi copii, informeaza Il Resto del Carlino, transmite rotalianul.com. Originara din Moldova, locuia in Italia de aproape 20 de ani, unde a lucrat ca ingrijitoare.

- Un copil in varsta de 13 ani a murit, miercuri seara, dupa ce a fost lovit de un autoturism in timp ce traversa, cu bicicleta, un drum judetean, in localitatea Poienarii Burchii din judetul Prahova. Medicii au incercat zeci de minute sa il resuscite, insa inima lui nu a repornit, in conditiile in care…

- "Se plangea de o indispoziție incepand de vineri seara, dar credea ca este doar o raceala cauzata de aerul condiționat din camion. Nu a dat importanța acestui lucru. Am petrecut impreuna seara de vineri intr-un local din Oderzo”, a mai spus prietenul sau, Silviu.Apoi, duminica, a survenit tragedia.…