Stiri pe aceeasi tema

- Matthew Perry, indragitul actor care a jucat rolul lui Chandler Bing in ”Friends”, a murit, relateaza CNN. El avea 54 de ani. Perry a murit dupa ce s-ar fi inecat accidental, sambata, la locuinta sa din Los Angeles, potrivit Los Angeles Times, care citeaza surse din politie. Nu exista suspiciuni privind…

- Polițiștii Orașului Deta au fost sesizați in jurul orei 20:28, cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 55 de ani, a fost gasit decedat pe drumul dintre localitatea Soca și o cabana de vanatoare privata. Din verificarile preliminare se pare ca, acesta ar fi fost atacat de un animal salbatic,…

- O avocata, in varsta de 28 de ani, s-a stins tragic dupa ce a facut o operație estetica. Vestea morții sale i-a șocat pe apropiați. Familia acesteia cere efectuarea unei anchete. Ce operație estetica a vrut sa iși faca? Ce operație estetica și-a facut avocata? Este vorba, mai exact, despre Yuritzi Gabriela…

- Exista multe intrebari fara raspuns in viața - esența vieții, existența dincolo de planeta noastra și ceea ce ne așteapta dupa moarte. Aceste mistere au lasat perplexe mințile stralucite din intreaga lume, cu convingeri divergente despre viața de dupa moarte. In timp ce unii cred cu tarie in rai și…

- Cantarețul și compozitorul de muzica country Charlie Robison, care a inspirat generații de artiști, a murit fulgerator dupa ce a suferit un infarct. Artistul american a murit, duminica seara, la un spital din San Antonio dupa un stop cardiac. Avea 59 de ani. Anunțul a fost facut de soția sa, Kristen…

- Luana susține ca fiica ei a murit dupa ce ani la rand, medicii i-au recomandat sa ia pastile. Fetița a fost afectata de divorțul parinților, iar in timp a ajuns sa faca atacuri de panica. Mama copilei crede ca pastilele respective erau mult prea puternice, ceea ce i-ar fi cauzat moartea.

- Tragedie invaluita de mister la Timișoara. Un barbat a cazut de la etaj și a murit in timp incerca sa coboare susținandu-se cu o franghie facuta din cearceafuri. Potrivit primelor informații, barbatul era din Sri Lanka și a murit dupa ce a incercat sa evadeze pe fereastra dintr-un apartament in care…