- Vasilica Darjoanca, tanara mama ucisa intr-un accident devastator de Revelion, a lasat in urma ei multa durere si regret. Intreaga comunitate din satul sucevean Husi o plange pe femeia de 34 de ani, mama a doua fetite.

- O femeie de 34 de ani si-a pierdut viata, iar un tanar de 20 de ani a fost ranit grav dupa ce au fost acrosati de o masina in timp ce se aflau pe marginea unui drum. In noaptea de Revelion, in jurul orei 00.20, in timp ce conducea autoturismul pe un drum judetean din […]

- Sfarșit tragic pentru un tanar de 23 de ani, din Suceava. George a murit chiar in primele minute ale anului 2020. Deschidea șampania și se pregatea sa celebreze intrarea in Noul An, atunci cand a fost lovit din plin de o mașina.

- CARANSEBEȘ – Cele minus 5 grade de afara nu i-au impiedicat pe caransebeșeni sa treaca in 2020 in aer liber, privind focul de artificii pregatit de municipalitate. Peste 500 de oameni au asistat la spectacolul oferit de Cally Rocs, Ester Peony și formația Olanii, infofoliți bine și cu șampaniile aferente…

- Un adolescent de 18 ani, din comuna Cizer, a decedat, joi, dupa ce masina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un camion, intre localitatile Plesca si Horoatu Crasnei. "Joi, la ora 8,40, un adolescent...

- Un sofer a fost filmat pe un drum din judetul Suceava cand incearca sa depaseasca pe linie continua un camion, intr-o curba stransa, fiind la un pas sa produca o tragedie, relateaza Monitorul de Suceava, potrivit stirileprotv.ro.

- Caz revoltator în județul Suceava: un șofer care a depașit un TIR pe linia continua, într-o curba fara vizibilitate, și era la un pas sa spulbere o mașina de sens opus a avut o reacție stupefianta dupa incident.

- TRAGIC… O autoutilitara a facut prapad pe sosea, la intrare in satul Dumesti. Un minor de 16 ani din comuna Bacesti si-a pierdut viata in seara de vineri, 1 noiembrie, intr-un grav accident rutier petrecut dinspre Todiresti. O autoutilitara condusa de un sofer de 33 de ani, din Suceava, care mergea…