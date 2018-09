Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini in localitatea Cracaoani, din județul Neamț. O fata de 16 ani a murit pe loc, dupa ce a fost lovita de o mașina. Totul s-a petrecut in dimineața zilei de 13 septembrie, in timp ce fata se afla pe drumul spre școala.

- TRAGEDIE IMENSA in urma cu putin timp. Un tata si fiul sau de numai 20 de ani au murit intr-un accident cumplit. Trei masini implicate… Doi barbati au murit, miercuri seara, in zona statiunii Sinaia, in urma unui accident in care au fost implicate trei masini. Din primele cercetari, evenimentul s-a…

- Imagini cutremuratoare: Doi romani au murit, iar trei sunt raniti in urma unui accident cumplit produs in Ungaria.foto Doi romani au murit, iar trei sunt raniti in urma unui accident produs in Ungaria. Persoanele decedate sunt un copil de doar 5 ani si o femeie. Ei au pierit in urma impactului nimicitor…

- Accident grav in aceasta dupa amiaza in judetul Arad, pe DJ 793, intre localitatile Ignesti si Susani. Un barbat de 39 de ani și-a pierdut viața in urma unui teribil accident rutier. Mai exact, din cauza vitezei, acesta a pierdut controlul volanului, a parasite parte carosabila și s-a rasturnat. In…

- Accident grav in Bistrita-Nasaud. O femeie, mama a 9 copii, a murit dupa ce s-a rasturnat cu masina. In autoturism se aflau trei dintre copiii ei a murit. Unul dintre aceștia, un copil de 13 ani,este transportat cu elicopterul SMURD la Targu Mures. Tragedia a avut loc in aceasta dimineata, in jurul…

- Tragedie fara margini! Un politician a avut un accident cumplit si a murit! Un politician a avut o moarte tragica! In varsta de 65 de ani, viceprimarul din comuna Balteni a fost strivit de un tub de beton, care cantarea aproximativ o tona, in timp ce supraveghea lucrarile de canalizare. Nicolae Grigore,…

- Imagini cutremuratoare-Tragedie pe sosea. Trei persoane au murit intr-un accident cumplit.foto Trei persoane au murit dupa ce un sofer a patruns pe contrasens si s-a izbit frontal de o autoutilitara, la ieșire din Belinț, judetul Timis. La ieșire din Belint spre Lugoj, un autoturism Dacia Logan condus…

- Accident cumplit in Bulgaria, in urma caruia, un roman a murit, sotia si copilul lui sunt in coma. 4 autoturisme și un tir au fost implicate in accident. In autoturisme erau cinci familii de romani, toate din orasul oltean Bals și mergeau in vacanța in Grecia.