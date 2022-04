Stiri pe aceeasi tema

- La doar 41 de ani, viața pentru Luciana s-a sfarșit, asta dupa ce femeia a fost ucisa cu sange rece de catre un criminal in serie, in Germania. Ea a fost inmormantata, iar in urma sa plange neincetat o fiica de 12 ani.

- Gunter Uwents, un barbat de 37 de ani, ar fi marturisit ca și-a ucis fosta invațatoare, pe care a avut-o in clasa a I-a de studiu, acum 30 de ani, din cauza ca s-ar fi simțit agresat de ea in copilarie, a relatat publicația belgiana Gazet van Antwerpen . Criminalul a fost arestat. Trupul fara viața…

- Un barbat din Cluj a sarit cu mașina in Someșul Cald. Andrei se afla cu inca un prieten in mașina. Scafandrii le-au gasit trupurile si au reusit sa le scoata din apa dupa o operatiune de mai bine de cinci ore.

- Crima in comuna vasluiana Zorleni. O femeie de 35 de ani, mama a patru copii, a fost injunghiata in inima de fostul sot. Dupa ce a omorat-o, barbatul de 45 de ani a fugit dar a fost gasit de politisti care-l audiaza. Potrivit Ambulanței Vaslui, medicii au fost anunțați despre o femeie de 35 de […] Source

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost gasit, miercuri dimineata, pe un teren din orasul Slanic, corpul acesteia prezentand leziuni traumatice, concubinul sau fiind dus la audieri. „La data de 2 februarie a.c., in jurul orei 8,00, politistii din cadrul Politiei orasului Slanic au fost sesizati, cu…

- O batrana din Vaslui a fost ucisa cu sange rece de nepoata ei. Trupul neinsuflețit a fost descoperit de o vecina. Se pare ca femeia consumase bauturi alcoolice, iar in urma unei discuții nu a mai ținut cont de nimic și a comis oribila fapta. Vinovata a recunoscut crima și risca ani grei de inchisoare.