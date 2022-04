Stiri pe aceeasi tema

- Femeia din Briceni, data disparuta la 14 ianuarie, a fost gasita, astazi, fara suflare intr-o fașie forestiera din orașul Briceni. Corpul victimei era in stare de putrefacție, fara urme vizibile de moarte violenta.

- O ploieșteanca de 36 de ani a fost gasita deceedata intr-o cladire dezafectata din municipiu, la aproape trei zile dupa ce soțul ei o daduse disparuta. El alertase Poliția cu privire la faptul ca soție sa a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Trupul femeii a fost descoperit…

- O femeie, in varsta de 85 de ani, a fost gasita fara suflare intr-o fantana din satul Salcioara, comuna Smeeni, județul Buzau. Potrivit primelor informații, victima era vaduva și traia singura, iar de mai bine de 10 zile nu mai fusese vazuta de nimeni.

- Concubinul femeii al carei trup neinsufletit a fost gasit, miercuri, pe un teren din zona orasului prahovean Slanic, avand semne de violenta, a fost retinut. El este acuzat de ucidere din culpa si violenta in familie, informeaza News.ro . Politistii prahoveni au dispus retinerea pentru 24 de ore a concubinului…

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost gasit, miercuri dimineata, pe un teren din orasul Slanic, corpul acesteia prezentand leziuni traumatice, concubinul sau fiind dus la audieri, informeaza Agerpres . „La data de 2 februarie a.c., in jurul orei 8.00, politistii din cadrul Politiei orasului Slanic…

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost gasit, miercuri dimineata, pe un teren din orasul Slanic, corpul acesteia prezentand leziuni traumatice, concubinul sau fiind dus la audieri. "La data de 2 februarie a.c., in jurul orei 8,00, politistii din cadrul Politiei orasului Slanic au fost sesizati,…

- O femeie, in varsta de 47 de ani, a fost gasita moarta langa un parau de pe strada Merilor din Zalau. Nicoleta Crișan fusese data disparuta pe data de 24 ianuarie, dupa ce parasise Unitatea de Primiri de Urgența a Spitalului Județean din Zalau.

- O femeie de 74 de ani, din comuna Godeni, judetul Arges a fost gasita in viata dupa ce a fost data disparuta. Politistii fac un apel catre cei care au rude in varsta care locuiesc singure sau in zone izolate, sa se asigure ca sunt vizitate periodic de o persoana de incredere.