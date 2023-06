Stiri pe aceeasi tema

- Peste 480 de copii au murit in Ucraina in urma conflictului armat Potrivit informațiilor furnizate de Sky News, autoritațile ucrainene raporteaza ca peste 480 de copii au pierit in Ucraina ca urmare a conflictului armat. Cel puțin 482 de copii au fost uciși in Ucraina și aproximativ 400 sunt dați disparuți,…

- Un elev de 14 ani a deschis focul intr-o școala. In urma atacului, opt copii și un agent de securitate au fost uciși. Principalul suspect este un elev de clasa a șaptea, care a fost arestat. Poliția a afirmat ca baiatul ar fi tras mai multe focuri de arma cu pistolul tatalui sau. In imaginile surprinse…

- Doi tineri de 15, respectiv 21 de ani au murit, iar un baiat de 17 ani a ajuns in stare grava la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi, in urma unui accident produs duminica dimineata in localitatea Scheia, comuna Al. I. Cuza, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Poliția kenyana a exhumat 21 de cadavre in apropiere de orașul de coasta Malindi, in cadrul unei anchete privind un predicator despre care se spune ca le-ar fi spus adepților sa moara de foame pentru a se intalni cu Iisus, scrie BBC.

- Accident cumplit in Romania, județul Iași. Doi copii și tatal lor au fost loviți de camion pe trecerea de pietoni. Unul dintre copii a decedat. Al doilea copil și tatal sau au fost transportați la spital, scrie presa romana .

- Un accident de circulație cu urmari cumplite a avut loc miercuri dimineața, 19 aprilie, in județul Iași. Din primele informații, doi copii, care erau insoțiți de tatal lor, au fost loviți de un TIR. S-ar fi intamplat pe o trecere de pietoni. Accidentul a avut loc in localitatea Lețcani, din județul…

- Doi copii au fost loviți de un TIR, miercuri, pe o trecere de pietoni de pe DN 28, in județul Iași. Unul dintre minori a decedat, iar celalalt este inconștient, potrivit primelor informații. Potrivit ISU Iasi, accidentul s-a produs pe DN 28, in localitatea Letcani, unde un TIR a lovit doi minori la…

- Opt persoane, dintre care patru copii, au murit din cauza unei alunecari de teren produsa in urma ploilor torentiale care au afectat orasul Manaus, in nordul Braziliei, au anuntat luni autoritatile locale, in timp ce pompierii continua cautarile printre ruinele locuintelor astupate de pamant, informeaza…