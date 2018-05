O tânără jurnalistă, victima unei tâlhării la metrou în centrul Capitalei "Acum 2 luni și jumatate, mai exact pe 12 martie, intr-o luni, la 6.30 dimineața, am fost talharita la metrou, in drumul meu spre munca, fix in inima Capitalei, la Unirii. In Pasajul de la Unirii 2 .... (...) Inainte sa cobor in pasaj vad ca un tip imbracațel, curațel, țigan (dar ce treaba are asta?) coboara scarile. Intru in pasaj și merg vreo 10 metri pana cand el incetinește. Hei ce faci? Nu-l bag in seama. Din nou neața, ce faci? Ii zic sa ma lase in pace și-i urez o zi buna. Ma impinge la perete. Ma gandesc la viol și incep sa urlu. Ajutooooor! Ajutooooor! Taci fa! Ma cauta de telefon… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

