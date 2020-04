Vremurile grele prin care trecem conduc spre solidaritate. Tot mai mulți oameni devin din ce in ce mai receptivi la nevoile celor care se afla in situații dificile. In ultima vreme am vorbit de mai multe campanii umanitare, unele mai mari, altele mai mici, dar care au aratat ca romanii au suflet mare. Tot despre […] Articolul O tanara interpreta, in campanii umanitare apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .