Stiri pe aceeasi tema

- Un tata nu are liniște și lupta sa iși gaseasca copilul. Medicii le-au spus parinților ca bebelușul a murit la cateva ore de la naștere. Cu toate astea, ei nu au primit nici macar un certificat de deces, dar nici nu au fost lasați sa il vada pe copil. Mama s-a stins inainte sa afle adevarul.

- Preot din Constanta, Catalin Morosan, care a ajuns in urma cu aproximativ o luna la Spitalul Judetean, dupa ce ar fi ingerat o substanta necunoscuta s a stins astazi din viata. Cazul a ajuns in atentia publica dupa ce sotia preotului a postat pe pagina sa de facebook un mesaj prin care sustinea ca nu…

- Mihai Șora a murit! Filosoful roman s-a stins din viața la varsta de 106 ani. Anunțul trist a fost facut de soția lui printr-un mesaj postat pe o rețea de socializare. Ce a publicat Luiza Palanciuc in amintirea partenerului ei.

- Designerul vestimentar, Paco Rabanne a murit la murit la varsta de 88 de ani.Designerul de moda este cunoscut pentru creațiile sale spectaculoase, dar și pentru gama de parfumuri. ”Casa lui Paco Rabanne dorește sa-l onoreze pe designerul și fondatorul nostru vizionar, care a murit astazi la varsta de…

- Un accident tragic a intristat Romania, dupa ce in urma cu doar doua zile Anastasia a murit. Tanara in varsta de 17 ani se afla in mașina cu un șofer de 21 de ani, care a facut o depașire neregulamentara. In urma impactului, Anastasia a murit, iar apropiații și-au exprimat regretul și revolta pe Internet.

- Tragedie fara margini in Marea Britanie! O tanara de 24 de ani s-a stins din viața din cauza unei alergii acute la lactate, asta dupa ce a folosit o lingurița greșita pentru aș amesteca ceaiul. Partenerul ei de viața o ceruse in casatorie in timpul unei vacanțe in Africa de Sud, insa mai tarziu aceasta…

- Fotbalul mondial este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata si fostul mare jucator brazilian Pele.Singurul fotbalist castigator de trei ori al Campionatului Mondial, Pele, pe numele sau adevarat Edson Arantes do Nascimento, s a stins din viata la varsta de 82 de ani, pierzand batalia cu o boala…

- Doliu in presa locala Jurnalistul constantean Lucian Cristea s a stins din viata Mihai Lupu, presedintele CJ Constanta a postat un mesaj de condoleante"Un bun prieten si un jurnalist constantean deosebit de apreciat, LucianCristea, s a stins din viata astazi. Un gol imens va ramane in urma lui, gol…